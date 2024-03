Calcio serie C: nella trasferta a sestri levante. Raggio Garibaldi e Boisfer: il Gubbio ritrova gli ex

GUBBIO – Non c’è tempo per rimuginare troppo sulla sconfitta nel derby perché è subito ora di tornare in campo. La testa dei rossoblù è concentrata appieno sulla trasferta di Vercelli contro il Sestri Levante (venerdì ore 20:45), per ritrovare il feeling con i tre punti e rialzarsi dopo le due sconfitte subite contro Cesena e Perugia. A sei giornate dalla fine della regular season ogni match ha un valore specifico decisamente rilevante, e andare a giocare contro squadre che si lottano la salvezza è forse ancora più impegnativo di quanto non lo sia farlo contro formazioni che hanno maggiore qualità in rosa. Sarà anche una gara che porterà alla memoria dei tifosi eugubini piacevoli ricordi, perché nelle fila dei liguri figurano due protagonisti della cavalcata che portò il Gubbio dalla Serie C2 alla Serie B: Rodrigue Boisfer e Silvano Raggio Garibaldi.

Il primo è il vice di mister Barilari, il secondo invece è quell’elemento di esperienza a centrocampo che serve anche a fare da chioccia ai più giovani, soprattutto in una squadra non molto esperta come il Sestri. Intanto è stata designata la squadra arbitrale: il direttore di gara sarà Alberto Poli della sezione di Verona, che non ha mai arbitrato la squadra rossoblù.