Calcio serie C: oggi alle 18.30. Gubbio a Campobasso, sfida all’ex Piero Braglia. Fontana: "Dimentichiamo il derby e stiamo attenti»

GUBBIO – Sono passati pochi giorni dal derby con il Perugia, ma per il Gubbio è già ora di tornare in campo. Oggi, ore 17:30, i rossoblù sfideranno un recentissimo ex come mister Braglia in trasferta a Campobasso che, anche se in difficoltà, è sempre un cliente scomodo da affrontare. Gaetano Fontana lo sa bene e, in conferenza stampa pre match, cerca di riportare tutti alla realtà: "Va bene l’energia, la felicità e la contentezza perché vincere un derby fa sempre piacere, ma alla fine rimangono sempre 3 i punti conquistati. Per come è arrivata e visto il momento di continui cambiamenti è ovvio che comunque l’abbiamo ricevuta con immenso piacere ma è finita lì, il giorno dopo abbiamo ripreso gli allenamenti focalizzandoci sull’attualità che è la partita di Campobasso. Arriva dopo pochi giorni e prepararla è stato diverso, in poco tempo dopo una partita dispendiosa su un campo non perfetto. Sarà una gara difficile, su un campo difficile, in un ambiente difficile che vuole fare di tutto per superare questo momento negativo. So che Braglia è un "serpente" che sa sempre come dare il colpo di coda e come tirare fuori il veleno. Io ho il compito di guardare in casa mia e ho fatto alzare le antenne prima di subito perché le difficoltà sono tante". Il tasto dolente sono gli infortuni: "Da quando sono arrivato non è cambiato nulla – ironizza Fontana –. Mi dispiace per Franchini perché credevo di averlo recuperato, così come Di Massimo e Proietti che sono giocatori importanti per noi e non averli sposta tanto, però con quello che abbiamo riusciamo ad andare avanti e dobbiamo riuscire a trovare il necessario per fare risultato, come abbiamo dimostrato contro il Perugia e in parte contro la Ternana". Nessuna novità tra i convocati, se non l’assenza di Franchini Questa la probabile formazione: Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Signorini; Corsinelli, Iaccarino, Rosaia, David; Maisto, D’Ursi; Tommasini. All. Fontana Federico Minelli