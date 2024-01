Calcio serie C. Pontedera, all’assalto del Cesena. Cresce l’entusiasmo granata

Tutti a Cesena. La sfida alla capolista (domani alle 20.45) e il buon campionato disputato dal Pontedera, quarto in classifica dopo 21 turni, sta creando entusiasmo tra i tifosi granata (entusiasmo destinato a crescere con l’arrivo del nuovo attaccante over). Gli ultras della gradinata nord Diego Savelli hanno infatti riempito un pullman e domani alle 16,30 si ritrovano davanti al Mannucci per la partenza, mentre altri raggiungeranno l’Orogel Manuzzi con le proprie auto. C’è tempo fino alle 19 di questa sera per acquistare il biglietto per il settore ospiti (non sarà possibile farlo domani, giorno della gara) in vendita sul circuito Vivaticket al Bar Baldini allo stadio al costo di 14 euro intero, 11 euro ridotto (per donne, over 65 e disabili) e 8 euro per gli under 18. Intanto, come anticipato, da ieri il laterale sinistro classe 2003 Samuele Angori è tornato alla corte di Canzi (sempre a titolo temporaneo: è un tesserato dell’Empoli) e oggi partirà per Cesena. Il suo trasferimento alla Reggiana è infatti saltato per l’opposizione della Figc – e non della Lega di Serie B che anche noi avevamo tirato in ballo in questi giorni e che invece è estranea essendo questo tipo di movimenti regolato da normative federali - con i motivi che lo stesso club emiliano ha indicato nel comunicato emesso: "Ac Reggiana comunica ufficialmente di aver preso atto del diniego da parte della Figc in merito alla richiesta di deroga sul trasferimento in granata (è il granata della Reggiana, non del Pontedera, ndr) del calciatore Samuele Angori.

L’interpretazione data ai movimenti del calciatore nella stagione in corso – pur vestendo in campo unicamente la maglia del Pontedera e non riconoscendo il passaggio tra Perugia ed Empoli come tesseramento tecnico – lo pone oltre il limite massimo vincolante di tre tesseramenti nell’anno sportivo. Tale circostanza ne determina il blocco del prestito a Reggio Emilia e la rinuncia da parte del club alle prestazioni sportive dell’atleta. Si porgono contestualmente a Samuele i migliori auguri per il proseguimento della stagione e della propria carriera professionale". Un peccato per il ragazzo, che sarebbe salito subito in B, ma un bene per il Pontedera che non perde un titolare.

Stefano Lemmi