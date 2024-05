Calcio serie C. Pontedera, il girone che verrà. Tutte le varianti e le probabilità

PONTEDERA

Avellino (girone C), Benevento (C), Carrarese (B) e Vicenza (A). Sono queste le 4 semifinaliste dei play off di Serie C tra le quali uscirà la quarta e ultima promossa in Serie B. A questo punto però ipotizzare la composizione dei 3 gironi di Serie C 2024-25 è un gioco che può essere fatto in maniera assai verosimile. Anche perché, al netto di eventuali rinunce o problemi che potranno verificarsi martedì 4 giugno, dead line per la domanda di iscrizione, la quarta squadra che salirà in B è l’unica "ics" ancora presente nella listona delle 60 squadre. Il resto infatti è tutto definito.

Le 4 retrocesse dalla B sono Lecco, Feralpisalò, Ascoli e Ternana, le 9 salite dalla Serie D sono Alcione Milano, Caldiero Terme, Clodiense, Carpi, Pianese, Campobasso, Cavese, Altamura e Trapani. Se, come è facile immaginare, anche la prossima composizione della Terza Serie verrà decisa tenendo conto della posizione geografica (latitudine) dei vari club, il Pontedera si troverebbe inserito ancora nel girone B insieme a queste 19 squadre: Juventus NG, Spal, Carpi, Rimini, Entella, Sestri levante, Carrarese, Vis Pesaro, Lucchese, Ancora, Arezzo, Gubbio, Perugia, Ternana, Pianese, Ascoli, Pineto, Pescara e Torres.

Ci sono in ballo però ancora alcune varianti da considerare, pur se di piccola entità: 1) se la Carrarese va in B, nel girone B entra il Legnago, la squadra più… a sud del girone A, 2) se in B va il Vicenza il girone B resta quello riportato sopra, 3) se invece sale una tra Avellino e Benevento, il Pescara scivola nel girone C e il Legnago nel B. Infine, se una squadra tra quelle aventi diritto non viene ammessa, in cima alla lista dei ripescaggi c’è il Milan under 23. I rossoneri si unirebbero così alle già presenti Atalanta U23 e Juventus NG e le tre squadre verrebbero collocate una ogni girone.

Nel girone del Pontedera finirebbe proprio il Milan, mentre la Juve andrebbe nel girone meridionale con possibili altri spostamenti in base a dove si sarebbe trovata la squadra non ammessa. Se le squadre non in regola saranno due o più, il puzzle si comporrà con corrispondenti ripescaggi e spostamenti in base a dove si creano i vuoti.

