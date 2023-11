Calcio serie C. Renate, derby con la Pro Sesto . Anghileri torna in panchina

Questa volta il tradizionale orario “spezzatino” della Lega Pro posiziona il Renate nello spot del venerdì sera alle 20.45, data e orario del derby di Sesto San Giovanni contro la Pro. Inutile soffermarsi ancora come questa distribuzione ogni volta diversa delle gare non faccia altro che confondere i tifosi, ma tant’è.

I nerazzurri tornano così in campo a sei giorni di distanza dal rocambolesco epilogo della partita di Meda col Novara, ancora una volta contro una squadra impelagata nei bassifondi. Ma il “2-0, 2-2” di sabato scorso deve far capire che in questo campionato non c’è nulla di scontato. Soprattutto se continuano a imperversare infortuni. Quelli dell’ultima settimana sono a carico di Gianluca Esposito che rivedremo a fine mese per un problema di carattere muscolare e di Bracaglia, si temeva una ricaduta per lui ma non è da escludere che torni arruolabile già martedì in Coppa Italia sul campo della Triestina. Rallenta il recupero di Baldassin, mentre arrivano (finalmente) buone notizie da capitan Anghileri che ha superato a pieni voti il test di 75 minuti con la Primavera e quindi torna a disposizione di Pavanel che dovrebbe gettarlo nella mischia sempre in Coppa. Pertanto gli undici dello stadio Breda dovrebbero essere Fallani tra i pali, Amadio (foto) e Bosisio sulle corsie mentre in mezzo sono in tre per due posti, Auriletto, Possenti e il recuperato Mondonico.

Il ruolo di play a centrocampo toccherà a Gasperi supportato da Currarino e Garetto. Rientra dalla squalifica Rolando e tridente completato da Sorrentino e Procaccio (o Sartore). Dirige l’incontro il signor Djurdjevic di Trieste.

Ro.San.