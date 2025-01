CALCIO SERIE C. Renate in cerca di gol, arriva Kolaj

Il primo volto nuovo della campagna acquisti di riparazione del Renate è un esterno offensivo. Si tratta di Aristidi Kolaj, che ad agosto aveva sottoscritto un contratto triennale a Crotone. Proveniva dal Pescara. Coi pitagorici nel girone di andata è sceso in campo cinque volte senza mai segnare una rete. Arriva in Brianza con la formula del prestito. Cresciuto nelle giovanili del Como e del Sassuolo, ha giocato coi grandi nella Pro Patria, Alessandria, Pescara e appunto Crotone. Vanta in carriera anche 20 presenze ed un gol in B con l’Alessandria e un centinaio di gare in C condite da 9 reti. Per risolvere i problemi in zona gol, probabilmente, servirebbe dell’altro. Ieri Kolaj ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di Foschi. Intanto saluta Regonesi che, via Atalanta proprietaria del cartellino, approda all’Union Clodiense.

Ro.San.