Calcio Serie C. Renate lotta fino all’ultimo: match point contro la Giana

Un punto. Manca un solo punto alla matematica salvezza del Renate. E i nerazzurri avranno due opportunità: la prima sabato alle 18.30 in casa contro la Giana e poi all’ultima giornata in trasferta a Trento. Insomma, bisogna arrivare a quota 46 per evitare brutte sorprese, il Renate dopo il “pareggino“ di Zanica contro l’AlbinoLeffe ha fatto un passo verso l’obiettivo per potersi concentrare, magari, nei 90 minuti finali sul decimo posto che darebbe in extremis la qualificazione ai playoff. Intanto martedì la squadra è tornata in campo agli ordini di Pavanel e senza Esposito che rivedremo tra qualche mese dopo il grave infortunio in allenamento.