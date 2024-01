Calcio serie D

L’Imolese si gode il ritorno alla vittoria e guarda con fiducia al derby di domenica contro la Sammaurese. Lo consente la classifica, che vede i rossoblù distanti sei lunghezze dai playout, e lo consentono i numeri, in miglioramento rispetto alla fine del 2023, quando Gulinatti e soci chiusero con cinque sconfitte consecutive. Ora, con due successi nelle ultime tre uscite, i ragazzi di D’Amore hanno ritrvato fiducia.

"Oltre ai tre punti, c’è più di un segnale positivo da dover salvare – dice –.. C’è ancora da migliorare, ma siamo in crescita. Ci siamo presi la superiorità numerica e l’abbiamo saputa sfruttare, andando tante volte al cross con gli esterni e mandando le punte in gol. Quando bisognava difendersi, poi, l’abbiamo fatto in maniera ordinata: la squadra ha risposto bene e io sono contento. Inoltre, abbiamo fatto esordire un altro giovane del vivaio, Brescia, classe 2006, e anche questo va sottolineato".

Tra tre giorni lo scontro diretto contro la Sammaurese, due punti alle spalle dell’Imolese, al quale D’Amore guarda con grande fiducia.

"Questi ragazzi lavorano seriamente tutti i giorni al campo e io credo in loro. E’ normale aver vissuto qualche momento di difficoltà, però ho fiducia e resto convinto che faremo un bel ritorno. L’obiettivo, ora, è quello di provare a mettere in fila un risultato positivo dopo l’altro, a partire dalla gara di San Mauro".

Un bel momento non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. Nei giorni scorsi il club ha annunciato che, per il secondo anno consecutivo, la selezione under 19 prenderà parte alla Viareggio Cup, in programma dal 12 al 26 febbraio, unica società di serie D a partecipare quest’anno alla kermesse internazionale dedicata ai giovani talenti. Dopo il sorteggio, l’Imolese è stata inserita nel girone 4 assieme a Empoli, Melbourne City (Australia) e Ojodu City (Nigeria). Le gare si disputeranno il 13, 15 e 17 febbraio.

Giovanni Poggi