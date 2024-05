Calcio, serie D

Archiviato un torneo tormentato ma chiuso in ogni caso conservando la categoria, per l’Aquila arriva il momento di scelte di rilievo, dopo l’addio del direttore sportivo Del Grosso e le dimissioni (peraltro non un fulmine a ciel sereno) dalla carica di amministratore delegato e membro di spicco del Cda di Andrea Romei, uno dei "rifondatori" della società rossoblù fallita e radiata nel 2011 fino alla Lega Pro in un decennio. Dalla sede montevarchina di via Gramsci non filtrano per adesso notizie ufficiali su chi sarà il nuovo ad ma si parla invece dell’arrivo al vertice dell’area tecnica di Donello Resti, ora diesse del Terranuova Traiana. Nessuna conferma anche in tal senso perché i biancorossi stanno per disputare la finale play-off del loro girone di Eccellenza, sebbene il "sì" del manager sia più che probabile. Dalle scelte societarie dipenderanno secondo logica quelle tecniche. Su tutte la questione Loris Beoni, un allenatore che il Montevarchi dovrebbe assolutamente trattenere all’indomani di una salvezza non certo scontata quando rilevò Calori in panchina.