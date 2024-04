Calcio Serie D, battendo oggi Forlì potrebbe scattare la festa. Carpi, primo possibile assalto alla Lega Pro

CARPI

Lo aspetta da 3 anni un giorno così il Carpi, dalla maledetta estate del 2021 del fallimento suicida. Oggi alle 15 in un ’Cabassi’ che si annuncia bollente arriva il Forlì ed è il primo match point promozione per la squadra biancorossa, anche se molto teorico: un successo sui "galletti" e il ko del Ravenna in casa col Certaldo vorrebbero dire C con 180’ di anticipo. Più realisticamente l’ottava vittoria di fila darebbe la garanzia di mantenere il +4 sulla squadra di Gadda. "Abbiamo pensato solo al campo – spiega mister Cristian Serpini – il resto non ci interessa. Il Forlì è una squadra forte, l’unica fin qui del girone che non abbiamo mai battuto. Ha individualità e come visto all’andata può tornare in gara in qualsiasi momento, con un allenatore di categoria superiore. Dovremo stare con le antenne altissime e fare la nostra miglior gara". In casa Forlì mister Antonioli ribadisce la rabbia per il caso Pistoiese. "Avevamo un margine che ci faceva stare nei playoff da terzi e ora siamo quinti a +1 sulla sesta – spiega – per un regolamento senza logica. Vogliamo rinviare la festa del Carpi: affrontiamo la capolista che era quella con la rosa più forte e ha un tecnico che stimo molto. Sono stati fortunati con la Pistoiese, speriamo che il +4 dia loro un po’ di rilassamento. Saporetti? Non è facile fermarlo, speriamo non sia nella sua giornata migliore". Prevendita. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, con una coreografia speciale in curva (GdL e Qzd chiedono di entrare per le 14,30) e botteghini aperti dalle 10,30.

Programma. Le gare della terz’ultima giornata (ore 15): Lentigione-Prato, Ravenna-Certaldo, Corticella-Borgo S.D., Mezozlara-Sammaurese, Aglianese-Progresso, San Marino-Imolese, Carpi-Forlì, Sant’Angelo-Pistoiese, Sangiuliano-Fanfulla. Classifica: Carpi 61, Ravenna 57, Corticella 53, Lentigione 52, Forlì 49, San Marino 48, Prato 44, Sangiuliano, Aglianese e Fanfulla 41, Imolese 39, Sant’Angelo 37, Sammaurese e Progresso 31, Borgo S.D, 24, Certaldo 21, Mezzolara 18. (Sant’Angelo, Corticella e Lentigione devono ancora riposare).

Dal campo. Out solo Tentoni e Maini, in porta Lorenzi è acciaccato (tallone) e al massimo va in panchina, in difesa Rossini ok (Zucchini avanti nel ballottaggio), Verza favorito su Cecotti acciaccato, recuperati Arrondini, Rossi e Mandelli. Nei romagnoli ko Bonandi e l’ex Ballardini (naso rotto), torna Maggioli. CARPI (4-3-1-2): Viti; Tcheuna, Calanca, Zucchini, Verza; Forapani, Mandelli, Rossi; Cortesi; Saporetti, Arrondini. All. Serpini.

FORLÌ (4-3-2-1): Pezzolato; Masini, Tafa, Drudi, Rossi; Pecci, Gaiola, Lolli; Merlonghi, Mosole; Babbi. All. Antonioli.

Arbitro: Frasynyak di Gallarete

Davide Setti