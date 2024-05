Calcio Serie D. Carpi, conferme Serpini e Motta. Il 15 debutto nella Poule scudetto

Allenatore e direttore sportivo sono i primi due nodi che Claudio Lazzaretti vuole affrontare per costruire il nuovo Carpi da Serie C. In casa biancorossa è ancora tempo di festeggiamenti e la squadra deve affrontare la Poule scudetto, ma le posizioni di Cristian Serpini e Riccardo Motta rappresentano una priorità. La volontà abbastanza chiara da entrambe le parti è quella di proseguire il rapporto, fatto che rende la trattativa in discesa. Serpini, come svelato ieri sul Carlino, ha un accordo sulla parola col presidente per altri due anni, che non è stato messo nero su bianco la scorsa estate per via dell’eccellente rapporto fra le parti. Il tecnico di Castelfranco ha il patentino Uefa A e quindi può allenare senza deroghe anche in Serie C. Discorso simile per Motta, che dopo l’eccellente lavoro di quest’anno è già pronto a costruire il nuovo Carpi. Il ds bolognese non ha l’abilitazione per i professionisti, ma col salto in C del Carpi sarà iscritto d’ufficio al corso Figc a Coverciano a inizio della prossima stagione e dunque potrà esercitare senza problemi. Resta il nodo del contratto, visto che Motta è un dirigente importante di una società internazionale e con Lazzaretti si dovranno definire i contorni di un impegno al Carpi a tempo pieno. La sensazione è che si tratta di una strada segnata, senza grandi sorprese, visto che il tandem Motta-Serpini è stato l’asse dell’impresa del Carpi.

Poule scudetto. Il Carpi si ritroverà oggi dopo due meritati giorni di riposo. I biancorossi affronteranno infatti la Poule scudetto, nel girone con Pianese e Campobasso. Il sorteggio di ieri ha definito che il debutto di Calanca e soci sarà mercoledì 15 nella seconda giornata, visto che alla prima di domenica 12 c’è Pianese-Campobasso, gara dal cui esito dipenderà anche l’ordine delle due successive giornate. Se la Pianese batte il Campobasso allora il 15 c’è Campobasso-Carpi e il 19 Carpi-Pianese, se la gara finisce pari o se vince il Campobasso invece il 15 c’è Carpi-Pianese e il 19 Campobasso-Carpi. Negli altri due triangolari ci sono Caldiero-Clodiense (rip. Alcione Milano) e Cavese-Altamura (rip. Trapani). Le tre vincitrici dei gironcini e la miglior seconda accederanno alle semifinali scudetto in programma il 26 maggio e il 2 giugno su gare di andata e ritorno, con finalissima il 9 giugno in campo neutro. Intanto domenica 12 si giocano le semifinali dei playoff del girone D Ravenna-Lentigione e Corticella-San Marino. Al momento ancora il Forlì non ha deciso se fare ricorso al Coni per il caso Cecotti, ma viene da sé che se domenica il Ravenna giocherà la sua gara ogni ricorso sarà inutile.

Davide Setti