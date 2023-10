Calcio Serie D. Carpi, Corticella un tabù da sfatare

Comincia da Corticella oggi alle 14,30 la prima settimana ’full time’ del Carpi, che con 3 sfide ravvicinate vuole consolidare il 2° posto e provare ad avvicinare la capolista Ravenna, sul cui campo giocherà far sette giorni. Ma prima c’è da battere la ’bestia nera’ che ha già eliminato i biancorossi dalla Coppa. "Per sfatare il tabù – spiega mister Cristian Serpini – dobbiamo fare il Carpi, con umiltà e concentrazione. Dobbiamo limitare le loro tante cose positive si affrontano due dei migliori attacchi del girone e chi prende il dominio avrà la meglio". Il tecnico potrebbe affidarsi alla difesa a tre. "Durante la gara o all’inizio fa parte del nostro Dna – prosegue – anche perché i nostri principi non cambiano. Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo acciacco, mi sono preso 24 ore per decidere ma non faccio calcoli sulle tre gare vicine, come sempre gioca chi ha fatto meglio in settimana e chi reputo più adatto per un certo avversario. Mandelli è affaticato, non so se rischiarlo".

Programma. Ieri Lentigione-Aglianese 1-2, Borgo S.D.-Certaldo 2-0, Prato-Forlì 2-2, Pistoiese-Progresso 2-1 e Sant’Angelo-Mezzolara 2-0, oggi (14,30) Corticella-Carpi, Fanfulla-Sammaurese, San Marino-Ravenna e Sangiuliano-Imolese. Classifica: Ravenna * 17, Carpi * e Forlì 14, San Marino * 13, Sammaurese *, Imolese * e Pistoiese 12, Prato e Fanfulla * 11, Sant’Angelo, Mezzolara e Aglianese 10, Lentigione e Corticella * 9, Borgo e Sangiuliano * 7, Certaldo e Progresso 6. Dal campo. Out Saporetti, Viti e Maini, mentre Mandelli è fra i convocati ma difficilmente verrà rischiato. Si va verso il 3-5-2 col debutto di Frison e Bouhali in regia, in attacco Larhrib in vantaggio su Cortesi.

corticella (4-3-3): Martelli; Cavacchioli, Chmangui, Cudini, Cavallini; Amayah, Menarini, Mordini; Rocchi, Trombetta, Farinelli. All. Miramari.

(3-5-2): Rinaldini; Rossini, Frison, Calanca; Tcheuna, Forapani, Bouhali, D’Orsi, Cecotti; Larhrib, Sall. All. Serpini.

Arbitro: Selva di Alghero

Davide Setti