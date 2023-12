Calcio Serie D. Carpi, emergenza difesa: dubbio Frison, c’è Bouhali

È emergenza difesa nel Carpi che domani affronterà la Sammaurese per scacciare i fantasmi post Progresso. Se infatti Rossini non recupera (il mirino per lui è sulla gara di Forlì), anche Frison rimane in dubbio. L’ex viola aveva interrotto giovedì l’allenamento e ieri a scopo precauzionale è stato preservato dalla partitella finale. Oggi la rifinitura dirà se sarà in campo al fianco di Calanca (peraltro diffidato), altrimenti la soluzione può essere quella di adattare Bouhali in un ruolo che ha già ricoperto con Serpini ai tempi di Lentigione. Difficilmente infatti il tecnico rinuncerà in regia a Mandelli, che pure ha fatto il centrale nel secondo tempo della gara di Castelmaggiore. Rispetto al match in terre bolognese Serpini dovrebbe rilanciare dal 1’ Tcheuna a destra al posto di Verza, in una staffetta che va avanti da inizio stagione, mentre fra i pali è scontato che toccherà al rientrante Viti, che dopo il debutto in Coppa Italia ha giocato una sola gara alla prima giornata col Prato fermandosi per l’operazione al menisco. Per il resto la squadra sarà la stessa di domenica con Cecotti a sinistra, la mediana con D’Orsi, Mandelli e Forapani e in attacco dovrebbe esserci ancora Cortesi alle spalle di Saporetti e Sall. Le alternative sono quelle di Max Rossi mezz’ala per Forapani e l’ingresso come 2003 di Larhrib dietro alle due punte per Cortesi. Oltre a Maini e Rossini, sicuro out anche Tentoni infortunatosi al piede e ormai destinato a lasciare il Carpi la prossima settimana.

Letizia. Brutte notizie per Gaetano Letizia, terzino biancorosso della grande scalata fino alla A (192 gare, 7 reti e 19 assist a Carpi) e ora alla Feralpi Salò. Il suo nome è uscito per il filone di calcioscommesse che ha coinvolto altri suoi tre ex compagini l’anno sorso al Benevento (Pastina, Coda e Forte) per aver violato l’articolo 4 della legge 401 del 1989, quello cioè che impedisce a uno sportivo di scommettere sulla disciplina che pratica. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di Pastina, che avrebbe raccontato agli inquirenti che il conto di gioco a lui intestato era nella disponibilità di Letizia quando i due erano compagni a Benevento. Arbitro. La sfida con la Sammaurese sarà diretta da una terna siciliana: con l’arbitro Alessandro Angelo di Marsala (prima assoluta col Carpi) ci saranno Vito Licari di Marsala e Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto.

Altre. Il Prato ha salutato il fantasista Marangon, che ha firmato col Dolomiti Bellunesi. La Pistoiese ha liberato Ennasry e Scartabelli al Follonica. Il Forlì ha invece liberato Persichini e Ravaioli.

Davide Setti