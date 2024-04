Calcio Serie D. Carpi, Saporetti vede il traguardo: "Dobbiamo solo vincerle tutte»

CARPI

"Ho sempre detto che in D sarei sceso solo per il Carpi. Non mi nascondo, sono qui per vincere". Parole e musica, in un caldo 31 agosto di un anno fa, di Simone Saporetti (in foto), fresco di firma con il Carpi e di prime magie (4 reti in 2 amichevoli) che avevano fatto capire perché i biancorossi lo avevano voluto a tutti i costi. Otto mesi dopo grazie anche ai suoi 20 gol (ora 19 per gli almanacchi dopo che Carpi-Pistoiese è stata annullata) la squadra di Serpini è vicina al sogno del ritorno in Lega Pro e il bomber scalda il suo magico mancino in vista della sfida col Forlì. "Siamo alle battute finali – le sue parole – e siamo felici di esserci arrivati davanti, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Stiamo facendo un girone di ritorno stupendo, a gennaio sapevamo che avremmo dovuto vincerle tutte o quasi e proveremo a farlo anche nelle ultime 3 gare. La questione Pistoiese? Per noi non cambia nulla, siamo sempre stati concentrati solo sul campo e penso che si sia visto. L’unica cosa che abbiamo in testa è il Forlì". L’attaccante indica una gara svolta nella stagione biancorossa. "Quella vinta 3-2 in casa con la Pistoiese – ricorda – dove eravamo sotto 2-1 a 15’ dalla fine. Una gara che poteva sembrare facile ma si era trasformata in una trappola, vincendola ci ha dato grande consapevolezza". Da ravennate doc (come Cortesi) il duello col Ravenna è qualcosa che va oltre al calcio. "Due anni fa sono stato benissimo a Ravenna – ricorda – dove abito. Ho tanti amici in curva con cui scherziamo su questa cosa e a cui ribadisco che non mi aspettavo la loro grande stagione. Io però sono felice qui e non cambierei mai la mia scelta. Dalla prima volta che ho visto il presidente gli ho ribadito che ero venuto qui per vincere, anche perché sarebbe la mia prima promozione in carriera e sapevo che qui avrei trovato l’ambiente giusto". Saporetti non segna da 3 gare, in cui però ha innescato il 2-1 di Zucchini ad Agliana. il gol decisivo di Arrondini col Progresso e la prima rete di Arrondini a San Mauro. Il gol però gli manca anche perché, oltre alla Lega Pro, insegue altri 3 record: quello di re dei bomber dei 9 gironi di D (a 20 c’è l’ex biancorosso Mignani, figlio di Michele, della Pianese), quello di top scorer del Carpi in una stagione (21 per Gherardi e Roncarati nel 2006-07) e le 100 reti in carriera, che distano solo 3 gol. "Il gol mi manca – lo ammetto – vivo per quello, ma sono sereno, se non segno e si vince ci metto la firma. Ho questi tre obiettivi personali che vengono dopo quello di squadra. La mia stagione? Sono cresciuto con la squadra, abbiamo un gruppo fantastico e non vediamo l’ora di chiudere il cerchio". Dal campo. Qualche piccolo problema per Serpini: ieri era fermo Mandelli e si è fermato Rossi, ma tutti e due come l’acciaccato Cecotti sono recuperabili. Forapani ha preso una botta al ginocchio e sarà valutato.

Davide Setti