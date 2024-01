Calcio Serie D. Caso D’Orsi e mercato: attesa Carpi

CARPI

Salvo sorprese, oggi Francesco D’Orsi non sarà all’antistadio per la ripresa degli allenamenti col Carpi. Il centrocampista romano si è ammutinato da martedì scorso per farsi cedere al Renate (trattativa però già sfumata) e dopo la richiesta della società di presentarsi già sabato per la rifinitura pre-Pistoiese ha inviato un certificato medico di indisponibilità che lo esenta anche per tutta la giornata oggi. Senza ulteriori certificati la società biancorossa si aspetta dunque che D’Orsi si renda disponibile dalla giornata di domani, mercoledì 31. Sopra si diceva salvo sorprese, perché il giocatore potrebbe di sua iniziativa comunque avvisare la società e anticipare il rientro già a oggi, scenario al momento però poco verosimile. La parola giusta è infatti rientro, perché sarà poi il Carpi a deciderne un eventuale reintegro in squadra. L’evoluzione della situazione di D’Orsi indirizzerà ovviamente anche il mercato biancorosso in questi ultimi 3 giorni, dove potrebbero arrivare anche due pedine, un centrocampista (il Carpi ha fatto un altro tentativo per il 2004 Renda del Sant’Angelo, ancora tesserabile anche in D visto che è in prestito dalla Pro Sesto di Lega Pro, ma i lombardi non lo cedono) e un attaccante, col nome di Simone Rossetti (’97) del Novara accostato ai biancorossi. All’ombra di questa situazione, in casa biancorossa si viaggia su due binari paralleli dopo il 3-2 con la Pistoiese che ha riacceso la classifica in vista di un turno cruciale come quello di domenica (Lentigione-Carpi e Corticella-Ravenna): soddisfazione per aver azzerato in sette giorni i 5 punti di ritardo dalla vetta del Ravenna accumulati con le due scellerate gare con Prato e Borgo, riportandosi al -6 di fine 2023 e c’è però la consapevolezza che una prestazione come quella con la Pistoiese non potrà bastare per rimettersi in corsa per il primo posto, soprattutto con i numeri della difesa: 26 gol in 21 gare, ottavo peggior score del girone.

In foto: Saporetti.

Davide Setti