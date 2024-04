Calcio Serie D. C’è la Pro, la Folgore decide chi andrà su

A Verano si decide un pezzo di campionato perché ospite della Folgore Caratese questo pomeriggio alle 15 c’è la Pro Palazzolo. I bresciani sono in lotta per il primato del girone B più avvincente degli ultimi anni con quattro squadre nel breve volgere di tre punti quando alla fine mancano solo tre giornate. Peccato non ci sia la Folgore che nel girone di ritorno – quando tutto è cambiato a livello tecnico – ha dimostrato di poter stare lì con le migliori; ora è in lotta per l’ottavo posto con il Villa Valle. La Pro è terza a meno 2 dalla capolista Caldiero, in mezzo c’è il Piacenza. Attenzione ai bresciani che hanno vinto cinque delle ultime sei gare disputate, l’unico ko a Casatenovo potrebbe costare loro il primato. I brianzoli recentemente hanno un po’ frenato, la vittoria manca da tre turni ma promettono battaglia. Dirige il match il signor Giordano di Collegno.

Ro.San.