Calcio Serie D. C’è la sosta: la Pianese può tirare il fiato. Kouko squaliticato tre turni

Con il campionato fermo per la partecipazione della Rappresentativa di categoria alla 74ma Viareggio Cup, la Pianese avrà due settimane di tempo per metabolizzare e archiviare la sconfitta con il Poggibonsi. Un passo falso, il secondo stagionale, del quale le dirette inseguitrici, una fortuna per Prosperi e i suoi ragazzi, non hanno saputo approfittare: il Follonica Gavorrano ha perso in casa con il Sansepolcro, il Seravezza non è andato oltre il pareggio con il Tau Altopascio. Se i bianconeri hanno ancora tre punti di vantaggio sulla squadra dell’ex Masi, la brutta notizia, al di là del risultato, è arrivata dalla giustizia sportiva: Daniel Kouko (nella foto), dopo l’espulsione rimediata al Lotti, si è preso tre giornate di squalifica (dopo le due scontate nel girone di andata, dopo la partita con il Follonica Gavorrano e quella per somma di ammonizioni con il Figline) per, così le motivazioni ufficiali, ‘avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario, con un calcio all’altezza del collo’. Mister Prosperi, per la partita casalinga con il Trestina (domenica 18 febbraio alle 14,30), valida la sesta giornata del girone di ritorno, e le successive, dovrà quindi rinunciare a uno dei giocatori impiegati con maggiore continuità, un attaccante "dalle caratteristiche uniche", come ha spesso sottolineato lo stesso tecnico. Davanti, quindi, spazio a Ledonne, Mignani – con le sue 15 reti capocannoniere indiscusso del girone E – e Mastropietro. Dovrebbe invece tornare a disposizione il capitano Gagliardi, ai box nelle ultime uscite per infortunio. L’unica squadra a scendere in campo, nonostante lo stop del campionato per il Torneo di Viareggio, sarà proprio il Follonica Gavorrano, che domenica andrà a far visita alla Casatese per i quarti di finale della Coppa Italia (sfida secca).