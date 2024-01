Calcio SERIE D. Cenaia e Ponsacco, stesso pensiero: in campo per raddrizzare una stagione no

Provano entrambe a rialzare la china dopo le rispettive sconfitte di una settimana fa, il Cenaia penultimo in classifica e il Ponsacco, fanalino di coda nel girone E di Serie D. Questa terza giornata del girone di ritorno vede il Cenaia di mister Iacobelli ospitare domani pomeriggio alle 14.30 allo stadio Favilli-Pennati un’altra squadra in lotta per la salvezza, l’Aquila Montevarchi. All’andata finì in pareggio, domani la squadra aretina di mister Calori, che tornerà in panchina dopo il turno di squalifica, arriverà a Cenaia, seguiti da alcuni tifosi, per dare continuità alla vittoria casalinga (per 3-2) e alla prestazione di domenica scorsa contro il Tau e per continuare il cammino verso la salvezza diretta. Il Cenaia vuole invece tornare a fare punti dopo il brusco stop di domenica sul campo del Real Forte Querceta. Ma mister Iacobelli si trova ancora una volta a dover fare i conti con le assenze.

Andrea Ferretti non ha ancora completamente recuperato dall’infortunio e anche la convocazione è a rischio. Torna a disposizione Caciagli mentre non ci saranno gli infortunati Malara, problema ad una caviglia, e Sanyang, infortunio al ginocchio, e lo squalificato Rossi.

"Purtroppo dobbiamo abituarci alle assenze, ogni domenica ce ne sono – dice Iacobelli, che prepara la partita –. Loro sono in salute e domenica hanno fatto un partitone. Sono una squadra giovane ma ora hanno inserito giocatori esperti. Sono una squadra che si chiude e poi riparte con attaccanti giovani e veloci. Noi dovremo essere bravi a gestire i momenti di difficoltà, saper soffrire e mettere in campo la giusta cattiveria agonistica".

Cerca punti sul campo più caldo del campionato la Mobilieri Ponsacco, ospite domani alle 14.30 all’Armando Picchi di Livorno. L’esonero del ds Aringhieri e del vice allenatore Paffi ha scosso l’ambiente rossoblu che ora più che mai avrebbe bisogno di un risultato positivo in terra amaranto per risollevarsi dall’ultimo posto in classifica.

l.b.