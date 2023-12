Calcio Serie D. Certaldo di scena ad Agliana. Gargiulo e Pampalone lasciano

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in scena la gara tra Aglianese e Certaldo, una sfida molto importante per il proseguo del campionato. La formazione di mister Alberto Ramerini dopo l’importante punto ottenuto contro la capolista Ravenna vuole continuare a guadagnare sempre più terreno per cercare di rimanere aggrappati alla zona salvezza. La società dell’Empolese Valdelsa in settimana ha rescisso il contratto con il difensore e storico capitano Pampalone e con il centrocampista Gargiulo, quest’ultimo andato a giocare al Prato che milita nello stesso girone.

Ad ospitare il Certaldo ci sarà la formazione dell’Agliana, una compagina che ha il doppio dei loro punti, venti contro dieci.

Una rosa che era stata costruita per delle posizioni di classifica più alte e per delle ambizioni diverse rispetto a questo inizio di campionato. Il Certaldo arriverà a questo appuntamento mosso anche da una motivazione maggiore, i ‘viola’ infatti fuori casa sono ancora a secco sia di punti realizzati che di reti segnate: un score molto negativo e necessariamente da invertire.

Per quanto riguarda la formazione, mister Ramerini dovrebbe avere tutti i suoi calciatori a disposizione. Ci saranno dunque i soliti ballottaggi sugli esterni e nel reparto difensivo.