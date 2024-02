Calcio Serie D. Certaldo Servono i punti. Viola senza alternative

Archiviato il turno di riposo forzato dello scorso fine settimana per l’impegno della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, torna ad infiammarsi la corsa salvezza del girone D di Serie D, con il Certaldo che oggi alle 14.30 ospita il San Giuliano City. I lombardi, pur non essendo ancora totalmente fuori dalla zona ’calda’ della classifica, dopo un avvio altalenante sono reduci adesso da nove risultati consecutivi, tra cui le ultime due vittorie di fila colte niente meno che sul campo del Forlì e in casa contro la Victor San Marino, rispettivamente quinta e seconda forza del campionato. Insomma un altro impegno complicato per i viola valdelsani, che hanno però estremo bisogno di punti per continuare a rimanere aggrappati al treno salvezza. Ecco perché il presidente Massimo Boschini chiama a raccolta tutti i propri sostenitori: "Il mio augurio – ha dichiarato il massimo dirigente viola ai canali ufficiali della società – è quello di vedere il Comunale pieno e vestito a festa come nelle migliori occasioni. Mister Ramerini e tutta la squadra hanno bisogno del supporto dei nostri tifosi in una sfida decisamente fondamentale per il nostro cammino. E sono sicuro, che ancora una volta, il popolo viola non deluderà le aspettative".

A livello di formazione restano alcuni ballottaggi soprattutto in difesa con Borboryo, Razzanelli, Bassano e De Pellegrin a contendersi i tre posti, e in mezzo al campo tra Becucci e Barducci e Zanaj e Bouhamed. In settimana la squadra ha lavorato sodo per cercare di riscattare le ultime tre sconfitte consecutive con una sola rete all’attivo.

Simone Cioni