Calcio serie D: Coppa Italia, semifinale di ritorno alle 20,30. L’Imolese contro tutti i pronostici. A Trapani serve una vera impresa

Serve un’impresa. Una partita da ricordare, raccontare e scrivere nella storia. Per svegliarsi, domani, e realizzare di non aver vissuto un sogno. L’Imolese vola nella bolgia del ’Provinciale’ di Trapani per il ritorno della semifinale di Coppa Italia di serie D. A dirigere la gara, con calcio d’inizio alle ore 20,30, sarà Matteo Dini della sezione di Città Castello. Zero pretese, niente pressioni, né i favori del pronostico. Per i rossoblù, solo la consapevolezza di poter giocare a mente libera e provare un colpaccio che varrebbe una stagione. E poi l’ultimo atto della competizione e l’assalto al trofeo, con il Follonica Gavorrano che aspetta di conoscere la propria avversaria.

Al termine del match d’andata, vinto 1-2 in pieno recupero dai siciliani con la rete di Bolcano, il tecnico Gianni D’Amore si era detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.

Solo orgoglio, per una battaglia di più di novanta minuti contro una squadra costruita per il salto di categoria e decisa soltanto alle battute finali. "Andremo là per giocare una partita vera e proveremo a farla nostra", le parole dell’allenatore al triplice fischio.

E l’Imolese ci crede davvero. Obiettivo: ribaltare il risultato del Galli. Il compito è arduo, a maggior ragione in trasferta. L’ambizione grande, nonostante l’ipotetica classifica virtuale reciti un perentorio -39 dai granata del presidente Valerio Antonini, proprietario anche del Trapani Shark, corazzata iscritta alla serie A2 di pallacanestro e con ambizioni di promozione.

In Sicilia, la data di oggi è cerchiata in rosso sul calendario. Per la squadra di Troise, l’accesso alla finale sarebbe il coronamento di una stagione da favola, con un girone dominato (+14 sul Siracusa secondo) e la prima posizione già in tasca.

Dall’altro lato, i ragazzi di D’Amore – in un’annata finora abbastanza positiva, tutto sommato – scenderanno in campo rabbiosi, aggressivi. Per rovinare i piani di festa del Provinciale. Ma soprattutto, per regalarsi un meraviglioso appuntamento con la storia.

Archiviato il match di Coppa, l’Imolese tornerà a giocare domenica a Sant’Angelo per la ventottesima giornata di serie D, alle 14,30. Dopo la sconfitta con la Pistoiese e il pareggio contro Prato (0-0), i rossoblù sono chiamati a vincere per continuare a correre in direzione playoff.

Intanto, ieri i ragazzi dell’under 18 che hanno partecipato al prestigioso torneo di Viareggio sono stati ricevuti e premiati in Comune dal sindaco Marco Panieri.

Gabriele Scorsonelli