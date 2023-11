Calcio serie d. Debutta la Folgore di mister Parlato

Debutto sulla panchina della Folgore Caratese per Carmine Parlato. Il terzo allenatore stagionale (Crippa torna nei ranghi del settore giovanile) esordirà sul campo del Desenzano. Anche i bresciani, che stanno disputando una stagione al di sotto delle attese, di recente hanno cambiato guida tecnica sostituendo Mario Tacchinardi con Matteo Contini. Un pareggio e una sconfitta fin qui il ruolino di marcia dell’ex Pergolettese e Giana. Ma c’è attesa per capire come e quanto Parlato è intervenuto dopo una settimana scarsa di lavoro. "Voglio un cambio di mentalità – ha dichiarato dopo la rifinitura di ieri –. Bisogna serrare le fila ed essere concentrati là dietro e più concreti in attacco. "Giochiamo contro una squadra forte, ma ora dobbiamo pensare unicamente a noi stessi e capire che chi va in campo deve lottare e sudare la maglia fino al 90’". All’incontro in programma oggi alle 14.30 allo stadio Tre Stelle di Desenzano arbitra il signor Luca Selvatici di Rovigo.

Ro.San.