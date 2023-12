Calcio serie D. È un Trestina di ferro. Stop Sangiovannese

SANGIOVANNESE

0

TRESTINA

0

SANGIOVANNESE (4-3-3): Timperanza; Di Baldesi, Farini, Chelli, Simonti; Nannini (41’ st Dei), Disegni (29’ st Caprio), Sacchini; Benucci (41’ st Massai), Canessa, Bartolozzi. A disp: Barberini, Romanelli, Shenaj, Lombardi, Manetti, Senesi. All. Rigucci

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Irione (12’ st Bucci), Contucci, Sensi (42’ pt Conti), Dottori; Soldani (12’ st Di Nolfo), Menghi, Omohonria; Belli, Tascini, Marietti. A disp: Migliorati, Luchetti, Tosti, Giuliani, Cardaioli, Coppini. All. Ciampelli

ARBITRO: Dallagà di Rovigo (Bosco di Roma 2 e Beatrice Neroni di Ciampino) NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Chelli (S), Menghi, Belli (T). Recupero: pt 2’, st 4’. Espulso al 40’ pt il tecnico Rigucci (S) per proteste.

Il Trestina chiude il 2023 con il sesto risultato utile di fila pareggiando 0-0 in casa di una Sangiovannese che resta inguaiata al quartultimo posto con 14 punti. Per i bianconeri di Ciampelli, invece, la zona playoff dista appena 4 lunghezze. Sangio che prova a fare la partita costruendo però solo un’occasione al 28’ quando Fiorenza è attento sulla conclusione di Canessa servito da Bartolozzi. Le due palle gol più nette se le costruisce così il Trestina nel finale di gara sempre con Tascini che all’82’ conclude debole sull’uscita di Timperanza e un minuto dopo non trova la stoccata vincente da due passi sul traversone dalla destra del neo entrato Di Nolfo. Quinta vittoria di fila sfiorata per il Trestina che può comunque festeggiare la sua tombola di Natale anche senza passare per la cinquina...