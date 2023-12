Calcio Serie D. E’ una Pianese ‘specializzata’ nel fare rimonte

L’acquisto di Simone Bramante è stato, da parte della Pianese, un segnale importante: i bianconeri vogliono la Serie C e faranno di tutto per tenersi stretto il primato conquistato con merito (10 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta). Guardando proprio ai numeri, il giocatore ad aver ottenuto, al termine del girone di andata, come riporta il Notiziario del Calcio, è Andrea De Fazio con 1440 minuti collezionati, seguito da Nicolò Ledonne (1399 minuti). La Pianese è anche una delle squadre che ha conquistato il maggior numero di punti in rimonta: 9, come il Follonica Gavorrano, il Livorno, il Tau Altopascio e il Sansepolcro (al primo posto il Ghiviborgo, a quota 10). E se quello amiatino è il miglior attacco del girone, con 33 reti messe a segno (16 quelle subite), Guglielmo Mignani è il capocannoniere del girone E: 11 le reti segnate dal giocatore senese, di cui ben 8 lontano dalle mura amiche del Comunale. I calciatori più ‘fedeli’ ai colori bianconeri sono invece Gagliardi e Simeoni: il capitano veste la maglia della Pianese da 12 anni, 4 mesi e 28 giorni, il centrocampista da 6 anni, 4 mesi e 28 giorni.