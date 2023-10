Calcio Serie D ed Eccellenza. Sammaurese C’è il Sant’Angelo

Più che la sconfitta quello che a Prato ha lasciato amaro in bocca alla Sammaurese è il pesante infortunio subito da Giacomo Tacconi: la sua assenza sarà molto lunga. Ma come sempre bisogna rialzarsi perché oggi al ’Macrelli’ arriva il Sant’Angelo formazione lombarda che ha raccolto tutti e sei punti in trasferta. Per Mirko Taccola quella di Tacconi non sarà l’unica assenza; Jacopo Cecconi ne avrà ancora per un paio di settimane, a destra spazio di nuovo per Bolognesi e davanti alla difesa potrebbe giocare Campagna con Gambino alle spalle di Pacchioni. Fischio di inizio alle 15.

L’8ª giornata di Eccellenza propone impegni non semplici per le cesenati. Da questa domenica il Diegaro disputerà le sue gare casalinghe a Martorano, e oggi arriva la capolista Granamica. Il Gambettola dopo la coppa torna di nuovo a Coriano. La Savignanese riceve il Masi Torello, vincere vorrebbe dire prendere punti, fiducia e superare i ferraresi. Tutti in campo alle 15.30. Roberto Daltri