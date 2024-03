Calcio Serie D. Fezzanese, match salvezza. Al ’Luperi’ arriva il Chieri

Partita chiave per il futuro e la salvezza della Fezzanese quella che si disputa oggi pomeriggio alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana. La compagine di Cristiano Rolla affronta in un importantissimo scontro diretto il Chieri, arbitra Ferrara di Roma, assistenti Marchesin di Rovigo e Macchia di Moliterno. "Troveremo una squadra che in questo girone di ritorno sta dando grande continuità di risultati dato – sottolinea il tecnico della Fezzanese Cristiano Rolla – che da ben nove turni è imbattuta segno di grande solidità. Sarà una gara fondamentale per il nostro percorso dove ognuno di noi dovrà dare qualcosa di più". Verdi che sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 ottenuto sul campo del Ligorna in un sentito derby ligure. La vittoria è sfumata per una grave ingenuità difensiva che costava il pareggio genovese subendo un gol di testa da palla inattiva con la difesa schierata. Quest’oggi purtroppo il team di Fezzano dovrà sopperire all’assenza di uno dei giocatori più rappresentativi come l’ex professionista Bruccini che è squalificato. Assenza pesante che si va ad unire a quelle altrettanto importanti degli infortunati Nicolini, Lunghi e Giampieri. Nella gara d’andata in terra torinese il match si chiuse sull’1-1. Fezzanese che per uno ‘scherzo’ del calendario incontrerà in sequenza e consecutivamente sette dirette concorrenti nell’ordine Chieri, Sanremese, Alba, Pinerolo, Pontdonnaz, Derthona e Gozzano in partite il cui esito sarà decisivo sulla classifica finale. Nelle altre gare della giornata spicca il big match tra le prime due Alcione Milano-Chisola le altre sono Albenga-Sanremese, Asti-Pontdonnaz, Borgosesia-Derthona, Bra-Gozzano, Città di Varese-Ligorna, Lavagnese-Vogherese, Ticino-Alba, Vado-Pinerolo.

Paolo Gaeta