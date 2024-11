Calcio Serie D. Fezzanese, nuovo attaccante. Arriva l’ex Vis Pesaro Ngom

A pochi giorni dallo scontro salvezza con il San Donato Tavarnelle, la Fezzanese mette a segno due operazioni di mercato: la società si separa dall’esperto attaccante Alessio Cargiolli che rescinde consensualmente il breve legame che l’ha legato alla squadra verde. Al suo posto arriva l’attaccante, classe 2000, Mamadou Bara Ngom proveniente (nella foto) dalla Folgore Caratese squadra lombarda del girone B di serie D. Il neocalciatore verde ha un passato illustre nei professionisti: ha militato nelle giovanili del Milan per poi giocare in serie C con le maglie di Vis Pesaro e Vibonese, poi in D con Barletta e Folgore Caratese, per complessive 181 presenze e 24 gol realizzati di cui 45 presenze e 4 gol nei professionisti. Ngom potrà dare un contributo fondamentale ai fezzanoti, potendo giocare sia in posizione di centravanti che di esterno d’attacco in attesa dell’esordio dell’infortunato Cesarini. Innesti che serviranno per tentare la grande rimonta per raggiungere la quota play-out, ora ancora lontana. Il nuovo attaccante della Fezzanese dovrebbe fare il suo esordio in maglia verde domenica prossima nella gara con il San Donato Tavarnelle.

Paolo Gaeta