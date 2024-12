Calcio serie d. Folgore a Verona in stato di grazia

Sarà un sabato molto intenso per il calcio brianzolo. Scende in campo la Folgore, reduce da 5 vittorie di fila che l’hanno riportata a stretto contatto con le migliori della Serie D. Azzurri impegnati a Vigasio, in provincia di Verona, contro la formazione locale alle 14.30. Non figurano tra i convocati Simeri (dato in uscita) e Pedone. In Eccellenza anticipano anche la Leon contro l’Arcellasco a Erba alle 16 e la Fucina contro il Lemine Almeno ad Almenno San Salvatore (15.30).

Gli orange si sono rinforzati con il centrocampista classe ‘99 Alessio Trovato. La Fucina invece vuole rientrare nel giro dei playoff e in attesa di capire se e chi ci sarà in panchina dopo le gestioni di Venantini e Anania (ora la squadra è seguita dal presidente Pace che ha anche regolare tesserino da allenatore), oggi deve battere il Lemine Almenno. Rientra Picci dalla squalifica, fuori Colombo e Gelsi.

Ro.San.