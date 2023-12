Calcio serie d. Folgore col Club Milano sognando argentino

A caccia della vittoria che potrebbe rendere un po’ meno amaro il Natale la Folgore Caratese oggi impegnata contro la matricola Club Milano. Che eliminò i lambraioli dalla Coppa Italia ma che in campionato non se la passa benissimo. La squadra di Cusatis insegue staccata di un punto ed è la prima allo stato attuale fuori dalla zona playout.

Ma a tenere banco c’è ancora il mercato visto che la stampa online ligure dà per fatto il passaggio alla Folgore Caratese dell’attaccante Bruno Barranco che nel girone di andata ha fatto le fortune dell’Albenga nel girone A di serie D a suon di gol. Si parla, per lui, di un accordo fino al 2025, quindi un innesto rivolto al futuro vista la situazione oramai compromessa in chiave promozione della formazione lambraiola. Con l’ingaggio del ragazzo nato nel 1997 a Buenos Aires la Folgore spera di risolvere i suoi problemi in chiave offensiva; il gol manca da quattro partite (la vittoria da sette). Questo pomeriggio (ore 14.30) al Vista Vision Stadium di Pero arbitra il signor Senes di Cagliari.

Ro.San.