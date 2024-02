Calcio Serie D. Folgore d’orgoglio: "Siamo stati cattivi»

Ora la Folgore Caratese è una squadra consapevole dei propri mezzi. Lo dimostrano gli 8 risultati utili consecutivi e lo dimostra il modo in cui ottiene le vittorie (5 all’interno di questa striscia). Come lo 0-1 di Ciserano maturato nella ripresa grazie a una incornata di Marchi. "Abbiamo fatto noi la partita fin dall’inizio, rispettando l’avversario, senza mai peccare di presunzione" dice Carmine Parlato che nella sua analisi spezza in due i 90 minuti in terra orobica. "Nei primi 45 abbiamo avuto maggiore predominio ma ci è mancata la finalizzazione. Siamo sempre stati concentrati, determinati, cattivi mentre la Virtus era molto chiusa, ci aspettava. Nella ripresa siamo riusciti a concretizzare su una palla inattiva, aspetto che proviamo parecchio durante la settimana".

Ro.San.