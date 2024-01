Calcio Serie D. Folgore, un altro 2-2. Ma questa volta fa male

Un altro 2-2 per la Folgore Caratese ma di peso specifico totalmente diverso rispetto a quello strappato, sempre in rimonta e sempre dopo essere stata sotto 0-2, al Garilli di Piacenza contro la squadra che con ogni probabilità vincerà il campionato. Il secondo della lista invece arriva contro il fanalino di coda Pontisola, in casa, in quella che doveva essere la partita del rilancio definitivo.

Mister Parlato aveva ripetuto più volte il concetto di "tenere alta la concentrazione". Ma evidentemente i suoi ragazzi non hanno seguito l’indicazione, altrimenti non si spiegherebbero i due gol subiti da Gningue al 25’. Bright e il solito Barranco a inizio ripresa hanno ristabilito l’equilibrio ma il guizzo ulteriore è mancato. Per fortuna che sotto perdono tutte e gli azzurri restano appena fuori dai playout, ma domenica nello scontro diretto con la Castellanzese è vietatissimo sbagliare.

Ro.San.