Calcio serie d. Folgore, vinto il mal di trasferta. Ma domani c’è già Brusaporto

Al tentativo numero 13 la Folgore Caratese fa centro e colleziona la prima vittoria in trasferta del campionato. Lo fa a Castellanza di misura 2-1, un risultato che forse non rispecchia al 100% una partita quasi sempre nelle mani della formazione di Parlato che sblocca il risultato dopo una manciata di minuti con una bella incornata di Marchi e dopo la mezz’ora intasca “l’uomo in più“ per la sacrosanta da una parte e ingenua dall’altra espulsione di Lusha. Gli ospiti nella ripresa raddoppiano col solito Barranco. Non era nei progetti di Parlato la rete di Vavassori al 38’ della ripresa che ha reso incerto il finale di gara: "Abbiamo giocato un’ottima partita sull’onda delle ultime viste e finalmente arriva la prima vittoria lontano dal nostro campo. È chiaro che sul 2-0 a nostro favore avremmo dovuto gestire meglio la situazione, ma in generale siamo pienamente soddisfatti". Ora oil mister chiede poche feste e massima concentrazione perché gennaio non è affatto finito per il girone B di serie D. Domani alle 14.30 arriva in Brianza il Brusaporto. Intanto non si ferma il mercato azzurro, anche se l’operazione ufficializzata ieri a mezzogiorno va inquadrata in un’ottica a medio-lungo termine visto che l’organico attualmente a disposizione di Carmine Parlato è abbondantemente completo e non necessita di ritocchi. Però da registrare c’è l’arrivo in riva al Lambro di un giovane centrocampista serbo classe 2006. Peter Dumic è alto 1 e 96 ed è nato e cresciuto calcisticamente tra le fila dell’FK Zemun, società con sede a Belgrado che attualmente milita in quella che di fatto è la serie C serba. Nella stagione sportiva in corso - si legge nel comunicato della Folgore - il ragazzo conta 14 presenze con la maglia dell’U19 per un totale di 848 minuti in campo arricchiti da una rete.

Roberto Sanvito