Calcio - serie "D»: girone "E». Il "diesse» Bacci: "Il Ghiviborgo meritava almeno il pari nel derby di Siena»

Tornato con una sconfitta dall’"Artemio Franchi" di Siena, il Ghiviborgo lavora sul campo per preparare la seconda trasferta consecutiva di questo scorcio di campionato, sul difficile terreno dell’Orvietana. Ma, contro la blasonata compagine bianconera della città del palio, i ragazzi di Bellazzini non hanno per niente sfigurato, anzi, tutt’altro, dimostrando di meritare almeno il pari, come traspare dalle parole del direttore sportivo Roberto Bacci. "Abbiamo giocato – dice – un ottimo primo tempo, nonostante siamo andati al riposo sotto di una rete, poi risultata quella decisiva. La squadra ha tenuto bene, duellando alla pari con una formazione forte a strutturata come il Siena, sfiorando il gol, come nell’occasione del tiro di Conti, sul quale il loro portiere è stato prodigioso".

"Nella ripresa – aggiunge il “ds” – abbiamo cercato con insistenza il pareggio, tenendo un costante possesso palla, ma non riuscendo mai a trovare il varco giusto. Francamente era più giusto il pareggio, ma abbiamo perso, incassando, così, il secondo stop consecutivo, dopo quello interno con il Montevarchi. Niente da rimproverare ai ragazzi, però, che hanno dato tutto e, ripeto, meritavamo senza dubbio qualcosa di più".

Ha giocato il nuovo acquisto Bonafede, classe 2005, impiegato dall’inizio al posto di Giannini. "Ha giocato bene – spiega Bacci – , ha fatto una buona partita, facendo sempre le cose giuste, come del resto tutti i giocatori che sono scesi in campo". Amarezza, dunque, per il passaggio a vuoto, ma consapevolezza di poter tornare presto a fare risultato, vista la buona prova complessiva di tutto il gruppo.

Domenica prossima avversario complicato e piuttosto scorbutico, quell’Orvietana che fu capace, nel match di andata, di fare il colpaccio a Ghivizzano; quindi il classico antagonista da prendere con le molle, con una sconfitta da "vendicare" e tornare a fare punti, anche se la classifica continua a sorridere, grazie all’attuale sesto posto, a quota 34.

Flavio Berlingacci