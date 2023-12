Calcio, Serie D (girone A e C). Rinforzi Vogherese. Asllani e Facchini nella rosa di Molluso

Chiama a raccolta i suoi tifosi il Città di Varese oggi in campo al Franco Ossola contro il Gozzano nella conclusione del girone d’andata del girone A della serie D. I biancorossi dovrebbero confermare il 4-3-1-2 con il trequartista dietro le due punte. La Vogherese, invece, cercherà di riscattarsi nella trasferta novarese a Romentino contro l’RG Ticino. La squadra di Molluso vuole cancellare la sconfitta subita contro il Varese e per rafforzarsi è corsa ai ripari, ingaggiando anche il centrocampista del 2001 Marco Asllani (nella foto) in arrivo dal Castrovillari e il collega di reparto Luca Facchini del 2004, che Molluso ha già allenato alla Castanese.

Trasferta in provincia di Pordenone oggi per il Breno, impegnato nel girone C della D. I granata concludono in trasferta a Chions il girone d’andata. Bersi dovrebbe confermare il 4-3-3 con cui ha schierato il proprio undici titolare nella gara pareggiata 0-0 tra le mura amiche con il Montecchio. "Il pari ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca - ammette l’allenatore-. Dobbiamo andare avanti a testa alta, credendo decisamente più in noi stessi: è ora di concretizzare le nostre potenzialità sul campo in punti pieni". I nerazzurri dell’Atletico Castegnato giocheranno invece domani in casa con l’Adriese.

Luca Di Falco