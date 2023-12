Calcio, Serie D girone B. Arconatese per l’allungo. Il Legnano cerca riscatto. Varesina con il fanalino

ARCONATE (Milano)

La capolista Arconatese riceve oggi il Caravaggio. Gli oroblù vogliono dare continuità al loro cammino in testa alla graduatoria del girone B della Serie D. La squadra di mister Livieri sta coniugando bel gioco e risultati grazie ad un sistema di gioco collaudato dove tutti i giocatori della rosa sanno sempre essere protagonisti quando chiamati in causa. Allo stadio Mari il Legnano se la deve vedere invece contro il Villa Valle. I lilla di mister Zattarin cercano riscatto tra le mura amiche e il direttore generale Ferroni in settimana ha ingaggiato l’attaccante Micheal Chiemerie, classe 2002 di origini nigeriane, ex Vogherese in grado di ricoprire tutti i ruoli d’attacco. La Varesina (nella foto) di Spilli gioca col Ponte San Pietro fanalino e cerca di dare ancora continuità a ciò che ha già fatto di ottimo fin qui. La Castellanzese del tecnico Scalise è attesa ad uno storico appuntamento con la prima volta al Garilli contro il Piacenza. Una prova importante per Chessa e compagni e gli stimoli per fare bella figura in questa trasferta non mancheranno di certo alla compagine neroverde. Completano la giornata Brusaporto-Clivense, Caldiero Terme-Real Calepina, Club Milano-Casatese, Crema-Virtus Ciserano, Desenzano-Tritium, Pro Palazzolo-Folgore Caratese.

Luca Di Falco