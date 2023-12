Calcio, Serie D (girone B). Derby bergamasco tra Ponte San Pietro e la Real Calepina

Nel pomeriggio il girone B di serie D chiuderà l’andata e saluterà il 2023. A partire dalle 14.30 andrà in scena la diciannovesima giornata, che condurrà al giro di boa le venti contendenti, che riprenderanno poi il loro cammino domenica 7 gennaio con il primo turno di ritorno. Un occhio di riguardo spetta alla corsa per la corona d’inverno, che vede l’Arconatese in vantaggio di due punti sulla Varesina e con la possibilità di contare su un impegno sulla carta meno difficile. In effetti se i milanesi devono affrontare una trasferta delicata in casa di una Clivense che sembra avere ritrovato il passo giusto, gli inseguitori in casacca bianco-rosso-blù sono chiamati all’esame Piacenza. Interessa il vertice pure Caldiero-Villa Valle, una sfida in salita per i bergamaschi che, però, hanno l’occasione di dimostrare di poter alzare l’asticella. Tra le gare che meritano un occhio di riguardo è doveroso citare il derby orobico tra Ponte S. Pietro e Real Calepina, due pericolanti che sono determinate a chiudere l’anno raccogliendo punti preziosi, proprio come puntano a fare Legnano e Crema, che dovranno confrontare la loro voglia di risalire con Virtus Ciserano e Casatese. Si segnalano gli impegni casalinghi delle due bresciane, Desenzano e Pro Palazzolo, che vogliono chiedere a Caravaggio e Tritium la vittoria per l’obiettivo play off.Lu.Ma.