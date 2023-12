Calcio, Serie D girone B. Riparte l’Arconatese. Frena la Varesina

ARCONATE (Milano)

Arconatese era e Arconatese resta. I bluoro riscattano lo stop interno contro il Desenzano imponendosi nella diciassettesima giornata per 3-1 sul campo della Clivense e conservano la testa della classifica con 41 punti. La Varesina pareggia per 1-1 sul campo del Piacenza e scivola al terzo posto, scavalcata dai veneti del Caldiero Terme vittoriosi per 1-0 in casa contro il Villa Valle. Il Legnano torna alla vittoria sconfiggendo per 2-0 la Virtus Ciserano Bergamo e fa respirare lievemente la sua graduatoria, mentre la Casatese strapazza al Voltini un Crema sempre più in crisi con il punteggio di 3-0 e si porta a ridosso della zona playoff con 26 punti.

Il Brusaporto si impone sul campo amico contro la Castellanzese per 2-0 assestandosi al sesto posto, mentre la Real Calepina espugna il campo del fanalino Ponte San Pietro per 1-0. Pareggio a reti bianche tra Desenzano e Caravaggio. La Folgore Caratese incappa nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare e scivola verso la zona pericolante. Infine la Tritium dà ossigeno alla sua classifica sul campo dell’ambiziosa Pro Palazzolo pareggiando per 0-0 restando però sempre al terzultimo posto.

Cristiano Comelli