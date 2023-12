Calcio Serie D (girone D). Il Sant’Angelo compra. Preso Calì dal Forlì in vista del Fanfulla

Oggi pomeriggio ultima giornata di andata prima della sosta natalizia per le squadre lombarde impegnate nel campionato di serie D girone D. Derby lodigiano allo stadio Dossenina tra il Fanfulla di mister Albertini e il Sant’Angelo in una sfida che porterà allo stadio di viale Pavia il pubblico delle grandi occasioni. I bianconeri cercano i tre punti per dare continuità di risultati positivi dopo la bella vittoria di misura ottenuta tre giorni fa sull’ostico campo del Lentigione. In cerca di riscatto il Sant’Angelo reduce dalla battuta d’arresto rimediata domenica con il Sangiuliano City. L’intento dei barasini è quello di disputare un grande match per portare a casa punti e migliorare una classifica che al momento vede i rossoneri in piena zona playout. Debutterà con la casacca del Sant’Angelo il forte esterno offensivo Christian Calì (nella foto), classe 1999 prelevato lunedì dal Forlì.

Incontro davanti al pubblico amico per il Sangiuliano City che ospita la temibile Sammaurese. La compagine di mister Ciceri cerca i tre punti per regalare la prima gioia ad Andrea Luce nuovo presidente della società che succede a papà Giovanni, rimasto azionista di maggioranza a sostegno del club. Le partite di questa giornata pre-natalizia si disputeranno alle ore 14,30. Raffaele Sisti