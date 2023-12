Calcio, serie d girone d. Il Sant’Angelo domina il derby e risale in classifica. I rossoneri travolgono con un poker il Fanfulla

L’andata per il trio lombardo impegnato nella diciassettesima giornata del girone D di Serie D si è conclusa nel turno infrasettimanale con una vittoria più che preziosa per il Sangiuliano e con un poker dorato per il Sant’Angelo nel derby giocato in casa del Fanfulla. La nota saliente al giro di boa è che nessuna delle tre rappresentanti lombarde si trova invischiata in zona play out e, anche se la salvezza dovrà venire costruita nella seconda parte del torneo, tutte e tre hanno dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a conservare la categoria. Il derby lodigiano tra Fanfulla e Sant’Angelo si è chiuso con un rotondo 4-1 per gli ospiti, che così sono usciti dalla zona play out. Una sfida che si è colorata ben presto di rossonero, con le reti nel primo tempo di Calì (15’) e Mecca (18’), che si è ripetuto su rigore al 9’ della ripresa, rendendo, di fatto, inutile il gol siglato 60“ più tardi da Kakou, imitato da Mariani, che dopo un altro giro di lancette ha firmato il definitivo 4-1 per il Sant’Angelo.

2-1 invece il punteggio con il quale il Sangiuliano è riuscito a battere e a superare in classifica la Sammaurese, conquistando i tre punti che hanno consentito alla formazione di mister Ciceri di chiudere l’andata con una lunghezza di vantaggio sulla zona spareggi. Un epilogo fondamentale per i gialloverdi, passati in vantaggio dopo soli 4’ con Atzeni, ma raggiunti al 33’ della ripresa da Gasperoni e costretti ad attendere il 42’ per festeggiare il gol-partita di Salzano.

Lu.Ma.