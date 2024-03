Calcio Serie D Girone E: vincono tutte in testa, FolGav e Pianese guidano la classifica

Firenze, 24 marzo 2024 – Si fa sempre più interessante la lotta per la promozione in Serie C nel girone E della Serie D. Pianese e Follonica Gavorrano vincono infatti le rispettive partite, mentre anche il Livorno nella giornata di sabato aveva regolato 2-0 in casa, pur a porte chiuse dopo le intemperanze dei tifosi a Gavorrano, il San Donato Tavarnelle.

La Pianese guadagna tre punti in casa non senza qualche brivido finale nel 4-3 contro l’Aquila Montevarchi. Padroni di casa che dominano fino al 4-1. Poi gli ospiti ne segnano due in pochi minuti mettendo non poca ansia ai bianconeri. Che alla fine comunque riescono a vincere e a consolidare il secondo posto.

Senza storie invece la vittoria esterna del Follonica Gavorrano per 2-0 in trasferta contro la Sangiovannese. I maremmani sono primi con la Pianese che però li tallona. Solo il Grosseto, nella partita giocata sabato 23 marzo, è stato bloccato sul 3-3 in trasferta dal Ghiviborgo.

I risultati

Figline - Cenaia 3-0

Ghiviborgo - Grosseto 3-3 (ieri)

Livorno - San Donato Tav. 2-0 (ieri)

Pianese - Aq. Montevarchi 4-3

Poggibonsi - Tau Altopascio 1-3

Ponsacco - Vivi Altotevere San. 0-0

Real Querceta - Orvietana 2-2 (ieri)

Sangiovannese - Follonica Gavo. 0-2

Sp. Trestina - Seravezza 1-2 (ieri)

La classifica: Follonica Gavorrano 56 punti; Pianese 55; Livorno 51; Grosseto 50; Tau Altopascio, Serravezza 48; Ghiviborgo 43; Figline 40; San Donato Tavernelle, Sporting Trestina 38; Poggibonsi 37; Sangiovannese 34; Aquila Montevarchi 29; Orvietana, Vivi Altotevere Sansepolcro 28; Real Querceta 23; Ponsacco 18; Cenaia 13.

Prossimo turno (Giovedì 28 marzo)

Aq. Montevarchi - Real Querceta

Cenaia - Livorno

Follonica Gavo. - Figline

Grosseto - Ponsacco

Orvietana - Ghiviborgo

San Donato Tav. – Pianese

Seravezza - Sangiovannese

Tau Altopascio - Sp. Trestina

Vivi Altotevere San. - Poggibonsi.