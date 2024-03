Calcio serie D: grande vittoria. È tornata l’Orvietana. Tripletta al Ghiviborgo

ORVIETANA

3

GHIVIBORGO

0

ORVIETANA: Rossi, Manoni, Lorenzini, Ricci, Greco, Congiu, Fabri (80’ Gomes), Orchi, Santi (93’ Marsili), Proia (86’ Maufoulou), Chiaverini (65’ Marchegiani). All. A. Rizzolo

GHIVIBORGO: Becchi, Turini, Signorini (46’ Russo), Sanzone, Bura, Hrom (46’ Carcani), Carli (46’ Nottoli), Orlandi (80’ Poli), Campani, Lepri, Masella (53’ Giannini). All. N.Lelli.

Arbitro: Femia di Locri

Marcatori: 24’ Manoni, 76’ Marchegiani, 94’ Marsili

ORVIETO – L’Orvietana ritrova la formula che serve a blindare il Muzi. Ne fa le spese l’avversario sportivamente più inviso, quello del reclamo per la questione Fabri, costato il tre a zero a tavolino. La partita inizia a pendere in favore della formazione di casa, decisa a togliere ossigeno ai dirimpettai con aggressività totale. Becchi, estremo difensore dei toscani, diventa protagonista prima deviando sul fondo un diagonale velenoso di Fabri e poi su una palla diretta all’incrocio di Santi. E’, invece, meno efficace, sul tiro cross di Manoni: la palla lo scavalca, insaccandosi all’altezza del secondo palo. Il vantaggio sembra infondere potenza all’Orvietana, vicina al raddoppio con Proia. La ripresa non propone gli stessi ritmi, ma l’Orvietana è sempre in controllo. Il raddoppio di Marchegiani, al 76’, propiziato dalla poca scaltrezza di Becchi e dalla furbizia di Proia, è il primo della sua giovane carriera. Da record, la terza rete, di Marsili, che segna dopo appena 50" dal suo ingresso in campo

Roberto Pace