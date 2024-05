Calcio serie D, i ragazzi di Miramari alle 16 si giocano l’ultimo atto dei playoff: un anno fa l’impresa. Corticella, è l’ora della finalissima. A Ravenna per fare (ancora) la storia

L’attesa è finita: oggi, alle 16, il Corticella di Alessandro Miramari si giocherà infatti la finalissima playoff del girone D di Serie D sul nobile terreno di gioco del Ravenna. Si tratta, almeno sulla carta, di un match proibitivo, ma, in questi ultimi anni, il team biancazzurro ha già dimostrato di essere in grado di battere chiunque.

Al di là di come andrà a finire questo epilogo della stagione, l’essere arrivati sin qui rappresenta già di per sé un risultato straordinario per la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli. Dopo la straordinaria vittoria dei playoff dello scorso anno (dove il Corticella era partito con il semplice obiettivo salvezza), in estate la rosa bolognese è stata profondamente rinnovata a causa della partenza di numerosi big, ma, pur cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non è cambiato. Anzi, è addirittura migliorato dal momento che, dopo il quinto posto dello scorso anno, bomber Trombetta e compagni hanno chiuso la stagione regolare in terza posizione alle spalle, solamente, di due corazzate del calibro di Carpi e Ravenna.

Assoluto protagonista di questa ennesima cavalcata è stato, senza dubbio, il condottiero Miramari che, oltre ad ottenere risultati, mette in mostra un calcio tanto offensivo quanto spumeggiante che potrebbe presto valergli chiamate importanti. Ma, prima di pensare al futuro, il Corticella dovrà concentrarsi sul presente. Presente che si chiama Ravenna, praticamente l’unica big che i biancazzurri non sono riusciti a battere in stagione (due sconfitte). Per aggiudicarsi per la seconda volta consecutiva i playoff, la formazione capitanata da Chmangui dovrà per forza vincere. In caso di parità al 90’ si procederà con i tempi supplementari e, se l’equilibrio dovesse permanere, a trionfare sarebbero i giallorossi romagnoli grazie al miglior piazzamento in classifica.