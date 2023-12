Calcio serie D: i rossoblù non riescono a rialzarsi con San Marino. Il rigore di Sabba costringe l’Imolese al terzo stop di fila

IMOLESE

0

VICTOR SAN MARINO

1

IMOLESE: Adorni; Elefante, Ale (10’ st Dall’Osso), Ciucci; Konate (40’ st Garavini), Gulinatti, Vlahovic, Diawara (26’ st Daffe); Capozzi (21’ st Manes) Rizzi, Raffini (29’ st Mattiolo). A disp: Laukzemis, Sadek, Georgiev, Gospodinov. All. D’Amore.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini; Benvenuti, De Santis (26’ st Lombardi), De Queiroz, Onofri; Lattarulo, Sabba, Gramellini (10’ st Gramellini); Lazzari (10’ st Eleonori), Arlotti (38’ st Tosi), Lozza (32’ st Carlini). A disp: Gattuso, Sollaku, Donati, Haruna. All. Cassani.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Rete: 33’pt Sabba (rigore).

Note: ammoniti Lozza e Garavini.

Imolese smarrita. Al Galli, contro la Victor San Marino, arriva la terza sconfitta consecutiva dei rossoblù, che in classifica scivolano al settimo posto (pari al Carpi) e fuori dalla zona playoff.

Tre ko di fila, terza gara senza segnare e terzo scontro diretto perso su tre giocati, tutti segnali preoccupanti: i 15 risultati utili consecutivi ottenuti nella prima parte di stagione sono ormai un lontano ricordo.

Un’altra caduta che fa rumore, dopo la vittoria, a questo punto illusoria, conquistata in settimana in coppa contro il Campobasso. Ritmi alti già dall’inizio, con la Victor più propositiva in attacco, anche se l’Imolese cresce gradualmente, provando in un paio di occasioni a rendersi pericolosa dalle parti di Pazzini.

La prima vera chance al 25’, Konate al volo scalda i guanti dell’estremo difensore sammarinese, sul ribaltamento di fronte, l’Imolese si fa trovare impreparata e rischia grosso, con una deviazione fortuita che centra il palo. Otto minuti più tardi, l’episodio che decide la partita. Tocco di mano in area di Elefante e calcio di rigore: dal dischetto si presenta Sabba, che non sbaglia, al 33’ è 1-0.

Ad inizio ripresa, i rossoblù provano a reagire, ma senza la giusta rabbia e con poca fortuna. Davanti, la squadra di D’Amore brilla il giusto – con il neo acquisto Raffini gettato nella mischia dall’inizio –, e i cambi non danno l’effetto sperato.

Giovanni Poggi