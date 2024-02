Calcio Serie D. Il Carpi ospita il Sant’Angelo per proseguire la striscia. Serpini: "Ripartiamo dalla rabbia per il pari col Borgo»

C’è un filo di successi, 3 di fila, da riallacciare per il Carpi che dopo la sosta vuole ripartire col turbo nella volata delle ultime 12 giornate di Serie D. Alle 14,30 al ’Cabassi’ arriva il Sant’Angelo, costruito per stare in alto con un super attacco (il quarto migliore del girone) ma in piena bagarre playout al quint’ultimo posto. Una gara da vincere per restare agganciati al treno della capolista Ravenna a +6.

"Sulla carta ci si attende una gara spettacolare – le parole di mister Cristian Serpini –, ci sono due squadre che pur con una classifica diversa si assomigliano molto, prolifiche ma con problemi difensivi. Sarà lì la chiave della gara, giocare la nostra fase offensiva più a lungo possibile".

La sosta ha interrotto la striscia di successi, ma Serpini chiede soprattutto una cosa. "Non mi sarei voluto fermare – prosegue – ma la sosta ha fatto crescere la condizione di qualcuno. Però ai ragazzi ribadirò che noi dobbiamo ripartire da quel pareggio col Borgo che ci ha fatto arrabbiare, se pensiamo di essere diventati bravi rifaremo gli stessi errori". Il tecnico deve valutare solo Beretta. "È guarito ma indietro di condizione – conclude – vediamo se portarlo nei 20. Per il resto Arrondini, Rossi, Tentoni e Gerbino sono tutti in crescita. Però ci manca ancora un gradino, quello di vincere le gare dalla panchina. È ora di farlo perché abbiamo giocatori importanti e finalmente molta scelta".

Programma. La 6^di ritorno (14,30): Progresso-Borgo, Sammaurese-Prato, Ravenna-Lentigione, Mezzolara-Pistoiese, Forlì-Imolese, Aglianese-Fanfulla, San Marino-Corticella, Carpi-Sant’Angelo, Certaldo-Sangiuliano.

Classifica Ravenna 46, San Marino 42, Carpi 40, Corticella e Forlì 39, Lentigione 37, Aglianese e Imolese (-1) 33, Sangiuliano, Fanfulla e Sammaurese 31, Pistoiese e Prato 27, Sant’Angelo 26, Progresso 21, Borgo 16, Mezzolara 15, Certaldo 14.

Dal campo. Sono fuori Bouhali, Sabattini e Maini, prima chiamata per Beretta che potrebbe però andare in tribuna. Rispetto a Sorbolo unico cambio Mandelli per Larhrib, con Tentoni in pole per il ruolo da mezz’ala su Rossi e Gerbino. Nei lombardi tridente super con Mariani, Gobbi e Lanzi (20 reti in tre).

(4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Forapani, Mandelli, Tentoni; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini. SANT’ANGELO (4-3-3): Maglieri; Confalonieri, Ortolan, Uggè, Ndianefo; Grandinetti, Gomez, De Angelis; Marani, Gobbi, Lanzi. All. Scarpa. Arbitro: Cipriano di Torino

Davide Setti