Calcio Serie D. Il Carpi spera nel rientro di Mandelli, serve il leader

di Davide Setti

CARPI

Un nuovo confronto fra società, staff e giocatori, alla presenza del presidente Lazzaretti, ha anticipato la ripresa del lavoro del Carpi ieri pomeriggio all’antistadio. I biancorossi poi si sono allenati in vista della gara di Molinella col Mezzolara che dirà davvero se questa ultima sciagurata settimana è stata frutto di un passaggio a vuoto o se i biancorossi si sono davvero smarriti e possono mettere da parte in anticipo le proprie ambizioni. La certezza è che nelle tre gare con Corticella, Sangiuliano e Ravenna si è fatta sentire in modo pesante l’assenza di Andrea Mandelli, ’faro’ in regia e soprattutto leader del gruppo per il suo carisma. Il centrocampista ex Desenzano è stato vittima di un problema all’adduttore dopo la sfida col San Marino, gli esami hanno evidenziato un leggero affaticamento e la sua gestione sarà cruciale in vista di domenica. Ieri ha lavorato a parte e così farà anche oggi, perché il piano per il suo rientro prevede che solo da domani si rimetta in gruppo. La sua assenza, unita a quella che durerà fino ad aprile dell’altro leader Maini, ha privato il Carpi dell’uomo che sa dettare i tempi e che nel trio con D’Orsi e Forapani aveva garantito qualità e quantità nei due successi con Sant’Angelo e San Marino. Il suo possibile rientro poi, visto il ko di Frison (che starà fuori per almeno altri 15 giorni), diventa fondamentale anche per le rotazioni difensive visto che al momento Serpini può contare solo su Calanca e Rossini come centrali "over", due pedine che stanno tirando la carretta da un mese senza possibilità di sostituzioni in corso o di essere fatti riposare. A Pistoia infatti, dopo il ko alla testa di Rossini, era stato Mandelli a scalare dietro giocando una gara perfetta per 75’ anche da difensore centrale. Sempre ieri ha svolto solo allenamento in palestra Frison, mentre Cortesi e Saporetti hanno lavorato precauzionalmente a parte: il primo a causa di un colpo alla caviglia destra patito al "Benelli" al suo ingresso nel finale, il secondo per un riacutizzarsi della botta presa contro il Sangiuliano al ginocchio che gli ha impedito di essere al 100%.

Rappresentativa. Nicolò Verza è fra i convocati del Ct Giannichedda della Rappresentativa di D per lo stage dell’area nord (solo 2005 e 2006) che si terrà oggi alle 14 a Veronello con la disputa di un test in famiglia. Del girone "D" ci sono anche i difensori Graziani (Forlì), Cortesi (Ravenna), Cabri (Fanfulla), Cavacchioli (Corticella) e Bernini (Sant’Angelo), il centrocampista Ravaglia (Ravenna) e gli attaccanti Izzo (Fanfulla) e Matta (Progresso).