Calcio serie D, il caso. Carpi-Forlì, continua la querelle. Parti da sentire, serve l’udienza

"Rigettate le istanze cautelari". Così ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal Forlì avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale che ha respinto il reclamo contro la decisione del giudice sportivo su Carpi-Forlì (2-1) del 21 aprile. In quell’occasione – è la tesi perorata dal club di viale Roma – gli emiliani avrebbero schierato in modo irregolare Tommaso Cecotti, che non avrebbe scontato correttamente la squalifica in seguito all’annullamento della gara con la Pistoiese, società estromessa poi dal campionato.

Il Forlì chiedeva in via cautelare la sospensione, inaudita altera parte, della decisione e conseguentemente delle gare dei playoff del girone D di serie D, in calendario domenica 12 e 19 maggio; in via cautelare e subordinata, si chiedeva l’audizione delle parti prima dell’inizio dei playoff.

Ebbene il Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Vito Branca, nel rigettare le istanze cautelari, ha ritenuto che la controversia non possa essere esaminata nell’immediatezza, "non riguardando questioni di diritto e di legittimità di pronto scrutinio né di pacifica soluzione", necessitando al contrario che venga garantito il rispetto del pieno contraddittorio tra le parti. In altri termini, nessuna decisione può essere assunta in via cautelare ‘inaudita altera parte’, sulla base della sola richiesta della ricorrente (il Forlì), senza sentire la controparte.

Quindi domenica i playoff, restando almeno al momento la classifica invariata, dovrebbero regolarmente iniziare senza il Forlì (sesto e primo dei club esclusi), cioè con le partite Ravenna-Lentigione e Corticella-Victor San Marino.

Marco Lombardi