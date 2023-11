Calcio Serie D. Il CdV cerca il riscatto con l’Alba. L’Arconatese ospita il Villa Valle

Alcione in cerca del consolidamento del primato nel girone A, Arconatese a caccia di riscossa nel B. Ecco due dei temi offerti dalla disputa del turno infrasettimanale di Serie D in programma tra oggi e domani. Nel girone ’A la compagine di Giovanni Cusatis, con i suoi ventitrè punti in classifica, ha scavato un fossato rispetto al Chisola secondo con 18 e punta a renderlo ancora più consistente ricevendo il pericolante Gozzano.

Il Città di Varese decimo con tredici punti finora conquistati tenterà di rimettersi in moto dopo la duplice sconfitta con Fezzanese e Chieri ospitando l’Alba bisognoso di ossigeno e di punti per fare respirare la classifica con il terzultimo posto a undici.

Un’altra trasferta piemontese per la Vogherese dopo la sconfitta di Gozzano per 0-1. Questa volta l’avversario sarà il Bra e lo scopo irrobustire il bottino di tredici punti che vale l’ottavo posto in classifica. Nel girone B l’Arconatese terza con 20 punti cerca riscatto dallo stop contro la Castellanzese ospitando il pericolante Villa Valle.

Derby orobico tra Caravaggio e Virtus Ciserano Bergamo appaiate in classifica rispettivamente a dodici e tredici punti, il Desenzano ottavo con quindici punti ospita la Real Calepina che staziona nella zona pericolante della classifica a quota dieci. Testa coda in terra veneta con la capolista Caldiero Terme che, con i suoi 23 punti, ospita il Ponte San Pietro fanalino di coda con otto.

Punti sicurezza cercasi per Tritium e Legnano ultime in classifica con otto punti e impegnate sul campo amico rispettivamente con le ambiziose Casatese (settima con 16 punti) e Piacenza (sesta con il medesimo bottino dei lecchesi). Sfida d’alta quota, invece, in terra bresciana tra Pro Palazzolo e Varesina appaiate al quarto posto con diciassette punti.

In cerca di irrobustimento della graduatoria sono anche Club Milano e Castellanzese che si sfideranno tra loro partendo da una dotazione comune di undici punti.

Il Brusaporto secondo in classifica a quota ventuno vuole dare alla sua situazione florida un’iniezione di continuità recandosi sul terreno del Crema.

I bergamaschi sono reduci da un ruolino di marcia di tre vittorie di fila conquistate con Caravaggio, Pro Palazzolo e Desenzano. I cremaschi, con i loro dodici punti, strizzano l’occhio alla parte alta della classifica occupando attualmente la dodicesima piazza. Nel girone C il Breno vuole rafforzare il magro bottino di cinque punti recandosi sul terreno dei padovani del Campodarsego. Nel girone D, invece, il Fanfulla sesto con 14 punti è ospite del Campo Certaldo, il Sant’Angelo undicesimo con 10 del Forlì e il Sangiuliano terzultimo con sette del Carpi.

Cristiano Comelli