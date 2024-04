Calcio serie D: il Lentigione bissa al Galli il successo dell’andata. La squadra di D’Amore alla seconda sconfitta consecutiva. Bis di Sala e l’Imolese resta di nuovo al palo

IMOLESE

0

LENTIGIONE

2

IMOLESE: Laukzemis; Elefante (9’st Diawara), Dall’Osso, Ale, Daffe (20’st Camara); Konate (9’st Garavini), Brandi, Vlahovic, Capozzi (43’st Manes), Mattiolo; Raffini (29’st Rizzi). A disp. Adorni, Rama, Manzoni, Gospodinov. All. D’Amore.

LENTIGIONE: Rizzuto; Cortesi (41’st Macchioni), Nava, Capiluppi, Martini (35’st Casucci); Roma, Nappo, Nanni (47’st Grifa); Manzotti, Formato (30’st Bocchialini), Sala (30’st Sabotic). . All. Beretti.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Reti: 36’pt e 6’st Sala.

IMOLA

Contro il Lentigione, l’Imolese perde sia la partita e sia l’imbattibilità casalinga nel girone di ritorno. Al Galli non c’è storia, o quasi: un gol per tempo di Sala e rossoblù ko per la tredicesima volta in stagione, con i reggiani a bissare l’ampio successo dell’andata. Dopo una mezz’ora di studio e di equilibrio, il match si sblocca. Nanni recupera il pallone sull’out di sinistra, mette in mezzo per Nava, che prolunga fino a pescare Sala in area, l’ex Mezzolara è libero di coordinarsi e di infilare il pallone in porta per lo 0-1. L’Imolese reagisce ma senza creare grossi pericoli, e all’intervallo il punteggio resta lo stesso. A cambiarlo, in avvio di ripresa, è ancora Sala, che prima sfiora il raddoppio centrando il palo, poi, è abile nell’inserirsi coi giusti tempi per bruciare un’altra volta Laukzemis.

Poco dopo il sessantesimo, torna a farsi rivedere l’Imolese con Diawara, ma il suo tentativo viene respinto da un attento Rizzuto. Nel finale ci prova anche Garavini, con un tiro che però si spegne sull’esterno della rete. Il cronometro corre e anche la classifica del Lentigione verso i playoff, quella dell’Imolese resta piantata, per il secondo match consecutivo. Vince la squadra di Beretti, 2-0. Domenica prossima, la squadra di D’Amore è attesa a San Marino, per il match contro la Victor.

Le altre gare: Certaldo-Corticella 1-6, Forlì-Victor S. Marino 3-0, Mezzolara-Aglianese 0-0, Prato-Fanfulla 1-1, Sammaurese-Carpi 0-3, S. Donnino-S. Angelo 1-1, Progresso-Ravenna 0-4, Pistoiese-Sangiuliano.

La classifica: Carpi 65; Ravenna 63; Lentigione e Forlì 55; Corticella 54; Victor San Marino 51; Prato 47; Fanfulla 45; Aglianese 44; Imolese 42; Sangiuliano 41; Sant’Angelo 38; Sammaurese 35; Progresso 32; Pistoiese 31; Borgo San Donnino 27; Certaldo 24; Mezzolara 20.

Giovanni Poggi