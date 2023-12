Calcio Serie D. Il Poggibonsi getta il cuore oltre l’ostacolo. Al ‘Del Buffa’ arriva un buon pareggio che permette di muovere la classifica

FIGLINE

0

POGGIBONSI

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Banchelli, Cavaciocchi (62’ Caggianese), Sabatini, Ficini, Zellini (85’ Bonavita) Sesti, Diarra, Torrini, Zhupa (60’ Fiore).

Panchina: Conti, Malpaganti, Lebrun, Costantini, Masini, Iaiunese. Allenatore Tronconi.

POGGIBONSI: Pacini, Mazzolli, Motti (44’ Purro), Vitiello, Bigica (60’ Camilli), Bigozzi (86’ Corcione), Barbera (52’ Marcucci), Borri, Di Paola, Cecconi, Martucci.

Panchina: Di Bonito, Ceccherini, Cecchi, Tanganelli, Cirillo. Allenatore Calderini.

Arbitro Ercoli di Fermo.

Note – Spettatori 330 circa. Angoli: 6-7. Ammoniti: Sabatini, L’allenatore Calderini (proteste), Pacini, Mazzolli, Torrini, Sesti, Camilli. Recupero: 3’+3’.

FIGLINE – Dalla trasferta valdarnese il Poggibonsi torna a casa con un buon punto, al termine di un match ben giocato dalla formazione di Calderini che al ‘Del Buffa’ si era presentata con l’obiettivo di continuare la striscia positiva dopo la bella e convincente vittoria sulla Sangiovannese. I giallorossi gettano il cuore oltre l’ostacolo, ma non riescono a battere un Figline che non è stato perfetto in alcune conclusioni da rete, ma molto attento nella fase difensiva. Alla fine è solo un pareggio che muove la classifica (20 punti) ai giallorossi che alla ripresa dei giochi cercheranno di perfezionarla.

La cronaca. Al 3’ Figline pericoloso con Banchelli che serve alla perfezione Zhupa che per fortuna cicca la palla. Risponde il Poggibonsi al 6’ da pochi passi c’è un tiro velenoso di Bigica, la palla viene deviata in angolo dal portiere Pagnini. Al 12’ Banchelli dal limite calcia in direzione dell’incrocio, è provvidenziale la deviazione di Borri in calcio d’angolo. Alla mezz’ora ci riprova Bigica ma Pagnini fa buona guardia. Nei minuti iniziali di ripresa il Poggibonsi si rende pericoloso con un colpo di testa di Vitiello che termina sopra la traversa. Al 73’ una bella punizione di Mazzolli con palla che accarezza la traversa. Al 79’ Zellini dentro l’area scivola sprecando un’occasione. All’82’ c’è una conclusione da fuori di Vitiello che Pagnini risponde con bravura. Il Figline si fa vivo solo al 93’ con una punizione Sesti che sorvola la traversa. Non c’è più tempo, l’ultima sfida dell’anno 2023 si chiude a reti bianche, risultato che accontenta un po’ tutti. Poi, al triplice fischio c’è lo scambio di auguri natalizi: anche questo è già un buon risultato.

Giovanni Puleri