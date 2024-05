Calcio Serie D. Il Poggibonsi sceglie la continuità: confermati Calderini e Galbiati

Il doppio annuncio era nell’aria. Adesso è ufficiale. Il Poggibonsi sceglie la linea della continuità per l’allenatore Stefano Calderini e per il direttore sportivo Jacopo Galbiati. Quinta stagione agonistica al timone dei giallorossi per mister Calderini, quarta nel ruolo alla scrivania per Galbiati, che porta nel suo bagaglio anche più di una esperienza da calciatore dei Leoni, compresa quella di capitano del salto del Poggibonsi dall’Eccellenza alla D nel giugno 2021. Non ha messo troppo tempo in mezzo il sodalizio, dall’epilogo del torneo concluso in settima posizione. Lo spazio necessario per un confronto con le due figure di riferimento, poi la decisione del team operativo con al vertice Giuseppe Vellini di proseguire il percorso in serie D sia con Calderini che con Galbiati. "Siamo felici di continuare insieme questa strada, contraddistinta da sempre da serietà, fiducia e amore per la squadra", si spiega dalla Us Poggibonsi in un messaggio affidato ai social. Calderini-Galbiati: un tandem collaudato che può dunque mettersi al lavoro, naturalmente di concerto con la dirigenza, per la fase di allestimento dell’organico per il 2024-2025 nei dilettanti nazionali tra le pedine che andranno avanti nel loro tragitto in forza al Poggibonsi e i nuovi innesti da individuare per la rosa che dovrà affrontare le fatiche del nuovo torneo a cominciare dalla preparazione allo stadio Stefano Lotti nell’ultima tranche del mese di luglio. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori risposte in merito al domani del Poggibonsi, in questo periodo che introduce l’ambiente a una nuova partecipazione alla D, sulla scorta dei programmi di Vellini e del suo gruppo.